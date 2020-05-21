Михаила Мишустина попросили признать СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью
Премьер-министра Михаила Мишустина попросили рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Как пишет РИА Новости, с такой просьбой к главе кабмина обратился губернатор Красноярского края Александр Усс. В письме, которое он направил на имя премьера, отмечается, что в СМИ критически снизились объемы рекламы, что что грозит прекращение деятельности редакций и ухудшению информационного обеспечения жителей, подчеркивает RT.
Напомним, ранее Общероссийский народный фронт предложил включить региональные и местные СМИ в число наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики и распространить на них соответствующие меры господдержки.
Ранее НСН писала, что правительство России решило выделить более 81 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий, относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина. Оказать помощь малому и среднему бизнесу ранее поручил президент России Владимир Путин.
Условием для получения субсидии станет сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабинета министров, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Михаила Мишустина попросили признать СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью
- Новости за ночь: Авиаперевозчики взбунтовались против загрузки самолётов на 50%
- Новости за ночь: Названы люди с повышенным риском смерти от COVID-19
- Новости за ночь: Правительство РФ предложило устроить безработных на стройки
- Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru