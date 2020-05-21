Михаила Мишустина попросили признать СМИ пострадавшей от COVID-19 отраслью

Премьер-министра Михаила Мишустина попросили рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Как пишет РИА Новости, с такой просьбой к главе кабмина обратился губернатор Красноярского края Александр Усс. В письме, которое он направил на имя премьера, отмечается, что в СМИ критически снизились объемы рекламы, что что грозит прекращение деятельности редакций и ухудшению информационного обеспечения жителей, подчеркивает RT.

Напомним, ранее Общероссийский народный фронт предложил включить региональные и местные СМИ в число наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики и распространить на них соответствующие меры господдержки.