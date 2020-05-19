Подготовка плана для экономики РФ вышла на финишную прямую
Кабинет министров в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации мер поддержки граждан и бизнеса в России, а также общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Премьер-министр рассказал об активной работе над поручением главы государства представить к 1 июня план действий по налаживанию деловой жизни в стране, восстановление занятости и доходов россиян, а также проведение структурных преобразований в экономике.
Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что Минэкономразвития завтра внесет в правительство новый трехлетний макропрогноз, а в понедельник, 25 мая - общенациональный план восстановления экономики.
Он рассказал, что план разрабатывается совместно с Центробанком под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.
В свою очередь Михаил Мишутин также коснулся темы поддержки малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших из-за ограничительных мер по коронавирусу.
По данным премьера, в Федеральное казначейство уже направлены данные для выплаты президентских субсидий на сумму более 23,5 млрд рублей. Эти деньги должны получить около 350 тысяч предприятий.
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