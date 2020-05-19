Подготовка плана для экономики РФ вышла на финишную прямую

Кабинет министров в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации мер поддержки граждан и бизнеса в России, а также общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр рассказал об активной работе над поручением главы государства представить к 1 июня план действий по налаживанию деловой жизни в стране, восстановление занятости и доходов россиян, а также проведение структурных преобразований в экономике.

Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что Минэкономразвития завтра внесет в правительство новый трехлетний макропрогноз, а в понедельник, 25 мая - общенациональный план восстановления экономики.