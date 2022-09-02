Михаил Шац и Андрей Макаревич получили статус иноагентов в России
Актер Михаил Шац, журналист Юлия Галямина и еще четыре человека, а также одно юридическое лицо включены в реестр СМИ-иноагентов. А Андрей Макаревич и Екатерина Гордеева включены в реестр уже физлиц-иноагентов, сообщает Минюст.
Список лиц-иноагентов, обновленный ведомством на своем сайте, пополнили: политолог Федор Крашенинников, украинский журналист Дмитрий Гордон, экс-директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Иван Жданов, бизнесмен Борис Зимин.
По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из-за рубежа.
Ранее журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, писатель Дмитрий Быков попали в реестр СМИ-иноагентов.
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