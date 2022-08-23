Минюст исключил координатора «Голоса» Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов

Минюст РФ исключил координатора петербургского движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Костылева исключена из этого реестра «на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».