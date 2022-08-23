Минюст исключил координатора «Голоса» Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов
Минюст РФ исключил координатора петербургского движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Костылева исключена из этого реестра «на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».
В реестр СМИ-иноагентов Костылева попала в сентябре прошлого года.
Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» было основано в 2000 году. Это объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами.
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