Минюст исключил координатора «Голоса» Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов

Минюст РФ исключил координатора петербургского движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Полину Костылеву из списка СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Костылева исключена из этого реестра «на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».

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В реестр СМИ-иноагентов Костылева попала в сентябре прошлого года.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» было основано в 2000 году. Это объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
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