Журналисты Альбац и Алешковский, писатель Быков попали в реестр СМИ-иноагентов

Журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, писать Дмитрий Быков попали в список лиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов.

Юрий Дудь подал иск к Минюсту

Список Минюста обновился в пятницу.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:Минюст РФ
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