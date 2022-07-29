Журналисты Альбац и Алешковский, писатель Быков попали в реестр СМИ-иноагентов
29 июля 202221:21
Журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, писать Дмитрий Быков попали в список лиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов.
Список Минюста обновился в пятницу.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru