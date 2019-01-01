Общество

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

6 июня14:47
Сергей Подосенов

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.

Информация о госпитализации Горбачева опровергнута

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но еще сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", рано. Еще не видно его», - заверил Горбачев.

Напомним, сообщения о госпитализации Михаила Горбачева появились в конце апреля. Тогда эту информацию опровергли представители Горбачев-фонда.

В марте нынешнего года Горбачеву исполнилось 88 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ГорбачевГоспитализация