Информация о госпитализации Горбачева опровергнута

88-летний первый президент СССР Михаил Горбачев не собирался посещать показ документального фильма «Встреча с Горбачевым» на Московском международном кинофестивале, сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа», - сообщил Палажченко.

Ранее на ММКФ о госпитализации Горбачева сообщил режиссер Андре Сингер.





