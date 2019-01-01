Михаил Горбачев госпитализирован

88-летний Нобелевский лауреат, первый президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля, на котором прошла премьера американский документальный фильм «Встреча с Горбачевым», так как находится в больнице, сообщил режиссер Андре Сингер.

ММКФ прошел в столице с 18 по 25 апреля, сообщает РИА «Новости».

Поздравляя Горбачева 2 марта 2019 года с 88-летием, в телеграмме Владимир Путин отметил, что в настоящее время экс-президент «активно вовлечён в экспертные дискуссии, вносит значимый вклад в диалог по важнейшим проблемам современности».

