Михаил Галустян получил армянское гражданство

По его словам, он не прибегал к чьей-либо помощи и пошёл «самым честным и правильным путем».

«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я подал честно документы, и вот наконец-то получил», — подчеркнул шоумен.

Галустян добавил, что теперь ему нужно «где-то зарегистрироваться».

Ранее агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк заявил, что его клиент в ближайшее время может получить российский паспорт, сообщает RT.