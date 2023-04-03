Михаил Галустян получил армянское гражданство
Юморист Михаил Галустян в интервью изданию News.Am заявил, что получил гражданство Армении.
По его словам, он не прибегал к чьей-либо помощи и пошёл «самым честным и правильным путем».
«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я подал честно документы, и вот наконец-то получил», — подчеркнул шоумен.
Галустян добавил, что теперь ему нужно «где-то зарегистрироваться».
Ранее агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк заявил, что его клиент в ближайшее время может получить российский паспорт, сообщает RT.
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