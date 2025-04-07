После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов останется в числе востребованных и высокооплачиваемых актеров, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

Ранее суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Как ожидается, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП актер выйдет на свободу 9 апреля. Войтинский считает, что у Ефремова будет много предложений о съемках.