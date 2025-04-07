«Выбирают не его, а он»: Режиссер Войтинский уверен в спросе на Ефремова после УДО
Актеры такого уровня всегда имеют много предложений и сами выбирают фильмы, а не режиссеры их, сказал в эфире НСН Александр Войтинский.
После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов останется в числе востребованных и высокооплачиваемых актеров, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Ранее суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Как ожидается, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП актер выйдет на свободу 9 апреля. Войтинский считает, что у Ефремова будет много предложений о съемках.
«Он одаренный, талантливый, замечательный актер, очень тонкий, харизматичный. Любой режиссер мечтает работать с таким человеком. Я с ним работал и ничего плохого не могу сказать, только самое лучшее. Он чудесный, он из обоймы самых лучших актеров. По гонорарам, наверное, это высший разряд. Я думаю, что на него такой же спрос, как и всегда, как вообще на актеров такого масштаба. У них всегда заняты все дни, при этом не мы их выбираем, а они нас, у них всегда много предложений», - подчеркнул режиссер.
По его мнению, биографический фильм о Ефремове может быть востребован.
«Он сейчас вернется их заключения к работе. Возможно, какие-то талантливые продюсеры смогут это связать с тем, что к нему повышен интерес, и это будет только на пользу фильму. Сейчас о нем все говорят, он на острие внимания, значит и потом также будут говорить о фильме. Может быть, с этим связаны какие-то маркетинговые надежды, но я думаю, что это не будет иметь решающего значения ни для фильма, ни для Миши, ни для зрителей. Все-таки сам материал, сам фильм - это куда важнее», - заключил собеседник НСН.
Режиссер Александр Карпиловский ране заявил, что хочет снять биографический фильм о Михаиле Ефремове, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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