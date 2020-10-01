Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. В свою очередь, на адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского завели два дисциплинарных дела.

В свою очередь, приговоренный к восьми годам колонии Ефремов нанял новых адвокатов для обжалования наказания. Его представители уже попросили не лишать артиста свободы.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

Адвокат Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока заключения Ефремова. Он возложил на адвоката актера Эльмана Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.

