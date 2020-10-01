Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

Актер Михаил Ефремов написал письмо, в котором вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне, передает Рен-ТВ.

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор", — написал артист.

По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который убеждал его, что не существует доказательств его вины.

Суд получил письменный отказ Ефремова от услуг Пашаева

Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. В свою очередь, на адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского завели два дисциплинарных дела.

В свою очередь, приговоренный к восьми годам колонии Ефремов нанял новых адвокатов для обжалования наказания. Его представители уже попросили не лишать артиста свободы.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

Адвокат Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока заключения Ефремова. Он возложил на адвоката актера Эльмана Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эльман ПашаевМихаил Ефремов
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