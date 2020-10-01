Суд получил письменный отказ Ефремова от услуг Пашаева
Михаил Ефремов оформил официальный отказ от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, которые представляли его интересы на процессе о смертельном ДТП. Соответствующее заявление за его подписью поступило в Пресненский районный суд Москвы, передает ТАСС.
Именно этот суд вынес приговор актёру о наказании в виде лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима. Заслуженный артист РФ просит снять с рассмотрения апелляционные жалобы на приговор, которые его бывшие защитники успели подать.
Ранее приговор обжаловали три новых адвоката Ефремова. Один из них возложил ответственность за строгость вынесенного приговора на Эльмана Пашаева. Его давление на подзащитного фактически привело к лишению права актёра на защиту, указывает адвокат Роман Филиппов. В жалобе также упоминается, что Пашаев лишен адвокатского статуса.
Между тем, сегодня неизвестные напали на Эльмана Пашаева и облили фекалиями возле здания редакции «360» на Зубовском бульваре, куда он шел на интервью.
Как утверждает Пашаев, один из нападавших выронил удостоверение призывника, поскользнувшись на нечистотах, поэтому теперь известно его имя – Илья.
Пашаев призвал молодого человека рассказать о заказчике акции. Как отмечает РИА ФАН, защитник пообещал «воспитать» нападавшего так, что ему больше в голову не придет заниматься чем-то подобным.
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