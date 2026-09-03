В Совфеде предложили приравнять учителей к госслужащим ради надбавок
Айрат Гибатдинов заявил НСН, что иногда молодые педагоги приходят на зарплату в размере МРОТ и не могут себе позволить ни жилье, ни ипотеку, поэтому уезжают в регионы, где есть более привлекательные условия.
Необходимо приравнять педагогов к государственным муниципальным служащим, тогда они смогут получать дополнительные преференции и будут охотнее оставаться «на местах». Об этом НСН рассказал член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.
Калининградская область отчиталась, что за год в регион переехало около 500 педагогов из других субъектов России, пишут «Известия». Причем не только из северных, как это было раньше, но и из Центральной России. Отмечается, что такого тренда ранее не было. Гибатдинов раскрыл, как замотивировать учителей оставаться в своих регионах.
«Я уже говорил, что нашим педагогам нужны дополнительные меры социальной поддержки, жилье, достойная зарплата, и, конечно же, уважение. Если вот эти условия соблюдать, я думаю, кадры у нас на местах будут оставаться. Когда приходит молодой специалист и у него минимальная оплата труда, а бывает и меньше, то, конечно же, он не может себе позволить снять квартиру, я уже не говорю об ипотеках. И, конечно, учителя либо уезжают в регионы, которые дают возможности, либо работают не по профессии. Мы с коллегами неоднократно обсуждали, что учителей и врачей необходимо приравнять к государственным муниципальным служащим, чтобы у них были дополнительные преференции. Тогда у них будет и выслуга, и надбавки, и стаж муниципальной государственной службы», — рассказал он.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что престиж профессии учитель никак не повысился, так что наличие большого количества свободных бюджетных мест по педагогическим направлениям в университетах России неудивительно.
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