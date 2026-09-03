Необходимо приравнять педагогов к государственным муниципальным служащим, тогда они смогут получать дополнительные преференции и будут охотнее оставаться «на местах». Об этом НСН рассказал член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

Калининградская область отчиталась, что за год в регион переехало около 500 педагогов из других субъектов России, пишут «Известия». Причем не только из северных, как это было раньше, но и из Центральной России. Отмечается, что такого тренда ранее не было. Гибатдинов раскрыл, как замотивировать учителей оставаться в своих регионах.