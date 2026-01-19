Страхование – наиболее эффективный способ защиты от действий недобросовестных коммунальных работников, которые при очистке крыш от наледи, могут повредить автомобили и другое имущество. В противном случае следует обратиться в суд, заявил НСН в комментарии член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

В пабликах Москвы в соцсетях за последние дни появилось много видео с падающими с крыш глыбами снега и льда во время или после уборки коммунальщиками. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всё это нередко попадает на автомобили во дворах, страдают также кондиционеры и спутниковые антенны.