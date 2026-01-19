Как спасти автомобиль от повреждений при чистке крыш

Компенсацию ущерба от непрофессиональных действий работников ГБУ можно истребовать через суд, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Страхование – наиболее эффективный способ защиты от действий недобросовестных коммунальных работников, которые при очистке крыш от наледи, могут повредить автомобили и другое имущество. В противном случае следует обратиться в суд, заявил НСН в комментарии член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

В пабликах Москвы в соцсетях за последние дни появилось много видео с падающими с крыш глыбами снега и льда во время или после уборки коммунальщиками. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всё это нередко попадает на автомобили во дворах, страдают также кондиционеры и спутниковые антенны.

В РФ введут штрафы за неустранение нарушений подготовки отопительного сезона

«Страхование имущества от падения предметов и так далее - самый доступный и надежный метод. Во-вторых, не следует парковаться возле зоны жилых домов, потому что это опасно. До 80% многоквартирных домов управляются государственными бюджетными учреждениями «Жилищник». Это самая непрофессиональная, монопольная компания, там работают мигранты, которые не обучены технике безопасности, и вообще не знают нашего законодательства. Ожидать от них качественного, безопасного, уважительного обслуживания не приходится. Например, они нередко без страховки сбивают сосульки. Поэтому надо избегать парковки возле домов в период таяния снега, смены погоды с нуля на плюс или на минус», - отметил эксперт.

Константин Крохин обозначил порядок действий в случае повреждения имущества коммунальщиками.

Россиян предупредили об «ультраполярном вторжении» после Крещения

«Необходимо зафиксировать ущерб, для чего вызвать сотрудников полиции через «112», чтобы прошла регистрация. Приедет патруль, возьмет объяснение, составит акт. После того как станет ясна принадлежность территории и дома, следует обратиться с претензией в управляющую организацию. Параллельно надо обратиться в оценочную организацию, если это автомобиль – можно в автосервис. После получения оценки материального ущерба истребовать его компенсацию, а также моральный вред. Если ответчик отказывается, можно подавать в суд, который, как правило, удовлетворяет такие иски. Помимо основного ущерба можно взыскать судебные издержки, а также 50% потребительский штраф по закону «О защите прав потребителей». Ущерб будет взыскан с управляющей компании, либо, если здание коммерческое или государственное, - с балансодержателя», - пояснил собеседник НСН.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила НСН, что жалобы на управляющую компанию из-за плохой уборки снега во дворах могут привести к уменьшению количества дворников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Коммунальные УслугиКомпенсацияСнег

Горячие новости

Все новости

партнеры