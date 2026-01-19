Как спасти автомобиль от повреждений при чистке крыш
Компенсацию ущерба от непрофессиональных действий работников ГБУ можно истребовать через суд, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
Страхование – наиболее эффективный способ защиты от действий недобросовестных коммунальных работников, которые при очистке крыш от наледи, могут повредить автомобили и другое имущество. В противном случае следует обратиться в суд, заявил НСН в комментарии член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
В пабликах Москвы в соцсетях за последние дни появилось много видео с падающими с крыш глыбами снега и льда во время или после уборки коммунальщиками. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всё это нередко попадает на автомобили во дворах, страдают также кондиционеры и спутниковые антенны.
«Страхование имущества от падения предметов и так далее - самый доступный и надежный метод. Во-вторых, не следует парковаться возле зоны жилых домов, потому что это опасно. До 80% многоквартирных домов управляются государственными бюджетными учреждениями «Жилищник». Это самая непрофессиональная, монопольная компания, там работают мигранты, которые не обучены технике безопасности, и вообще не знают нашего законодательства. Ожидать от них качественного, безопасного, уважительного обслуживания не приходится. Например, они нередко без страховки сбивают сосульки. Поэтому надо избегать парковки возле домов в период таяния снега, смены погоды с нуля на плюс или на минус», - отметил эксперт.
Константин Крохин обозначил порядок действий в случае повреждения имущества коммунальщиками.
«Необходимо зафиксировать ущерб, для чего вызвать сотрудников полиции через «112», чтобы прошла регистрация. Приедет патруль, возьмет объяснение, составит акт. После того как станет ясна принадлежность территории и дома, следует обратиться с претензией в управляющую организацию. Параллельно надо обратиться в оценочную организацию, если это автомобиль – можно в автосервис. После получения оценки материального ущерба истребовать его компенсацию, а также моральный вред. Если ответчик отказывается, можно подавать в суд, который, как правило, удовлетворяет такие иски. Помимо основного ущерба можно взыскать судебные издержки, а также 50% потребительский штраф по закону «О защите прав потребителей». Ущерб будет взыскан с управляющей компании, либо, если здание коммерческое или государственное, - с балансодержателя», - пояснил собеседник НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила НСН, что жалобы на управляющую компанию из-за плохой уборки снега во дворах могут привести к уменьшению количества дворников.
