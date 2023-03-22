Мигранты в России могут получить скидку на НДФЛ

Ведомство предлагает установить размер скидки в зависимости от уровня владения русским языком. Мера поможет стимулировать мигрантов к его изучению, полагают в МВД.

В министерстве считают, что за базовый уровень владения русским языком можно давать дисконт 10%, за средний - 15%, за высший - 20%.

Наибольший размер скидки может составить 50%. Для этого необходимо быть носителем русского языка, говорится в материалах ведомства.

Президент Владимир Путин призвал перевести в цифру связанные с миграцией вопросы. Речь идет о получении гражданства, оформления вида на жительство и разрешения на работу, передает НСН.

