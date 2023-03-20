Путин потребовал оперативно цифровизировать вопросы, связанные с миграцией
20 марта 202314:47
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с миграцией, должны быть оперативно цифровизированы, сообщает РИА Новости.
«Максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными», - заявил Путин.
В частности, речь идет о получении гражданства, оформления документов на получение вида на жительства, разрешения на работу.
Президент отметил, что в вопросах цифровизации ряд ведомств накопили хороший опыт и его надо использовать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек
- Путин потребовал более эффективно бороться с наркоугрозой
- В России перечислили дефицитные автомобильные бренды
- Полянский: у России нет оснований не доверять расследованию Херша
- СК возбудил уголовное дело в отношении судей МСУ по факту «ареста» Путина
- Постоянный гарнизон Вооруженных сил США появится в Польше
- Пригожин заявил, что на Кубани не будет препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер»
- Дерипаска предложил Западу снять штанишки и идти на поклон к Китаю
- Путин потребовал оперативно цифровизировать вопросы, связанные с миграцией
- МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах
20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru