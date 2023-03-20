Путин потребовал оперативно цифровизировать вопросы, связанные с миграцией

«Максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными», - заявил Путин.

В частности, речь идет о получении гражданства, оформления документов на получение вида на жительства, разрешения на работу.

Президент отметил, что в вопросах цифровизации ряд ведомств накопили хороший опыт и его надо использовать.

