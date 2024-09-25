Мантуров: В России растет количество жалоб на маркетплейсы
Рынок интернет-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28%. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции он указал, что в 2024 году темпы ускорились до 40% и в настоящее время на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж.
«Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы, как покупателей, так и от продавцов», - отметил Мантуров.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила «Радиоточке НСН», что за 2023 год число нарушений при продаже лекарств и продуктов для здоровья на маркетплейсах выросло в 10 раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru