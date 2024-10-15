Мигрантам запретили работать в семи отраслях в Омской области
15 октября 202415:33
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2025 года в регионе мигрантам с трудовыми патентами запретят занимать должности в семи сферах экономики.
Так, иностранцы не смогут работать в сферах предоставления соцуслуг, производства лекарственных препаратов, торговли, охоты, пассажирских перевозок, образования и здравоохранения.
Ранее депутаты Санкт-Петербурга не поддержали федеральный законопроект, предполагающий, в том числе, запрет мигрантам работать в транспортной сфере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru