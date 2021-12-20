Мигрантам сократят срок пребывания в РФ за уклонение от обязательной дактилоскопии
Срок временного пребывания иностранных граждан в РФ будет сокращён в случае их уклонения от обязательной дактилоскопии. Об этом говорится в приказе МВД России, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, такие же меры будут применяться, если мигранты будут уклоняться от фотографирования и (или) медосвидетельствования на употребление наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, при выявлении опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.
На основании приказа, который вступит в силу с 29 декабря 2021 года, иностранцам могут запретить въезд в РФ, аннулировать разрешение на работу или патент иностранного гражданина, а также вынести решение о прекращении обучения.
Решение о применении той или иной меры должно быть принято не позднее трёх рабочих дней, после чего иностранного гражданина следует проинформировать в течение одного рабочего дня. Выехать из РФ мигрант должен в течение трёх дней со дня принятия решения.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому с 2022 года в регионе мигрантам запретят работать на общественном транспорте и в такси, сообщает RT.
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