В Москве мигранты устроили массовую драку в новогоднюю ночь

«В ночное время 1 января между тремя гражданами Узбекистана и десятью выходцами Киргизии произошла драка, в результате которой были тяжело ранены ножом трое мужчин», - приводит агентство слова собеседника.

По его данным, в потасовке были ранены двое граждан Узбекистана и один приезжий из Киргизии.

По предварительной информации, причиной драки на улице Грайвороновской могла стать личная неприязнь ее участников.

Сотрудники полиции задержали девять граждан Киргизии. Все они получили административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ (часть 3 статьи 18.8 КРФоАП). Нарушителям грози штраф – от пяти до семи тысяч рублей с депортацией из России.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба.

«Это абсолютная катастрофа. Путин и правительство намеренно, с большим внутренним испугом и опаской полностью перекрывают повестку дня, которая сегодня основная для России. И мигранты, и те национальные регионы, которые во многом не желают жить по российским законам, - это сегодня главная проблема. Если сейчас все это тлеет, и люди страдают каждый день, на них нападают, устраиваются драки, звучат угрозы известным людям, деятелям искусств - скоро это будет неконтролируемой толпой этнических анклавов. Сегодня правительство ведет себя, как страус, который засунул голову в песок и старается не видеть проблем, которые просто катастрофические», - сказал Понасенков.

