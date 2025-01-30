«Мигрант Сервис» допустил, что в 2025 году РФ покинет миллион трудовых мигрантов
Многие трудовые мигранты могут уехать из России, если не смогут рассчитывать на зарплату около $1500, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
По его словам, в 2024 году около миллиона мигрантов уже покинули Россию. Преимущественно такое решение принимали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
«В 2025 году данная тенденция может сохраниться, и гипотетически, Россию может покинуть приблизительно около миллион трудовых мигрантов в поисках более привлекательных условий труда за рубежом. Это может существенно повлиять на многие отрасли экономики», - пояснил Кладов в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил эксперт, в текущих реалиях работодателям стоит уделить особое внимание конкурентоспособности предлагаемых условий, чтобы поддержать интерес мигрантов к вакансиям.
Ранее руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова сообщила, что российской экономике необходимо ежегодно привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов. По ее словам, на фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с микроавтобусом в Самарской области погибли три человека
- В рухнувшем в США самолете могли быть фигуристы и бывшие российские тренеры
- СМИ: В ЕС обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа
- В Подмосковье задержали гражданина РФ, причастного к ряду диверсий
- Судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно
- Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать
- Депутат Чернышов предложил уведомлять семьи о возможном изъятии участка
- Сенатор Маршалл допустил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 60 жителей штата
- РКН впервые составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян
- СМИ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов после штурма Капитолия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru