«Мигрант Сервис» допустил, что в 2025 году РФ покинет миллион трудовых мигрантов

По его словам, в 2024 году около миллиона мигрантов уже покинули Россию. Преимущественно такое решение принимали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«В 2025 году данная тенденция может сохраниться, и гипотетически, Россию может покинуть приблизительно около миллион трудовых мигрантов в поисках более привлекательных условий труда за рубежом. Это может существенно повлиять на многие отрасли экономики», - пояснил Кладов в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил эксперт, в текущих реалиях работодателям стоит уделить особое внимание конкурентоспособности предлагаемых условий, чтобы поддержать интерес мигрантов к вакансиям.

Ранее руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова сообщила, что российской экономике необходимо ежегодно привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов. По ее словам, на фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников, напоминает «Радиоточка НСН».

