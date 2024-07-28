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Следственный комитет России начал проверку после того, как в отделе полиции в Махачкале скончался участник спецоперации Ахмед Джабраилов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы МВД по республике Гаяну Гариеву.

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Произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения в отделе полиции.

До этого председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев обвинил сотрудников Советского РОВД в Махачкале в смерти задержанного участника СВО. Когда он лежал на животе с руками за спиной, полицейские давили на мужчину коленями. Кроме того, прибывшие медики долго надевали перчатки вместо оказания срочной помощи.

Ранее СК завел дело на следователя, давшему уйти подозреваемому в убийстве бойца СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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