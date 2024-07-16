Участник СВО открыл стрельбу по детям под Волгоградом
Военнослужащий-контрактник и, по предварительным данным, участник спецоперации отрыл стрельбу из ружья по группе детей, которые громко слушали музыку, сообщает Ura.ru со ссылкой на главу Отрожкинского сельского поселения Волгоградской области Галину Коновалову.
По ее словам, один ребенок получил ранение в ногу. Стрельба произошла в тот момент, когда дети в возрасте от 9 до 13 лет слушали музыку из колонки во дворе. В этот момент в доме рядом отмечал торжество контрактник. Он вместе со своим братом и девушкой вышли на улицу. Дети услышали, как перезарядилось ружье и бросились бежать. После этого последовала серия выстрелов.
Силовики задержали 48-летнего мужчину – участника СВО. На месте обнаружены гильзы от карабина и пистолета Макарова. Боец вернулся в регион после ранения. Сейчас у него отпуск.
Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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