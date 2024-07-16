Участник СВО открыл стрельбу по детям под Волгоградом

По ее словам, один ребенок получил ранение в ногу. Стрельба произошла в тот момент, когда дети в возрасте от 9 до 13 лет слушали музыку из колонки во дворе. В этот момент в доме рядом отмечал торжество контрактник. Он вместе со своим братом и девушкой вышли на улицу. Дети услышали, как перезарядилось ружье и бросились бежать. После этого последовала серия выстрелов.

Силовики задержали 48-летнего мужчину – участника СВО. На месте обнаружены гильзы от карабина и пистолета Макарова. Боец вернулся в регион после ранения. Сейчас у него отпуск.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

