МИД уведомил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами

Дипломат отметил, что не все сотрудники посольства сделали прививку. Как пояснил посол, те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию. «Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», - добавил посол.

Ранее СМИ сообщили, что находящиеся в Москве иностранцы испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов

