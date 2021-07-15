МИД уведомил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами

МИД России уведомил, что привитые иностранцы могут получить QR-код, сообщил РИА Новости посол Словении в России Бранко Раковец.

Он сообщил, что в посольстве получили соответствующую ноту МИД России на предыдущей неделе. «С нотой ознакомлены все сотрудники посольства, и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода», - отметил Раковец.

СМИ сообщили о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве

Дипломат отметил, что не все сотрудники посольства сделали прививку. Как пояснил посол, те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию. «Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», - добавил посол.

Ранее СМИ сообщили, что находящиеся в Москве иностранцы испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:СловенияКоронавирус
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