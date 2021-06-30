СМИ сообщили о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве

Находящиеся в Москве иностранцы испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, наибольшие трудности отмечаются у иностранных граждан, которые привились вакцинами, не зарегистрированными в России. Также сложности испытывают иностранцы, перенесшие коронавирус, но не обращавшиеся в местные медучреждения, сообщает Газета.ру.

«Это касается и многочисленных сотрудников иностранных посольств, которые надеются, что власти РФ сделают для них исключения. Проблемы и у россиян, привившихся за рубежом», — отмечается в материале.

Министерство иностранных дел РФ пояснило «Коммерсанту», что этот вопрос уже решается. При этом в департаменте здравоохранения Москвы пока не смогли предложить пути решения возникшей проблемы.

Посетители с 28 июня могут попасть в кафе и рестораны Москвы только при предъявлении QR-кода, напоминает «Свободная пресса». Такой пропуск получают горожане, прошедшие вакцинацию, перенесшие коронавирус или предоставившие отрицательный ПЦР-тест на инфекцию, отмечает Ura.ru.

