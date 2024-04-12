МИД Таджикистана: Пытки при расследовании теракта в «Крокусе» недопустимы
Правоохранительные органы России при расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» должны соблюдать нормы и принципы международного права, а также требования законодательства. Как пишет Asia-Plus, такое заявление сделал глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
На заседании Совета министров иностранных дел СНГ он указал, что следственным органам следует помнить о презумпции невиновности, и не нарушать запрет на пытки и жестокое обращение с задержанными.
Также Мухриддин обратил внимание на недопустимость демонстрации в открытом информационном пыток и нанесения телесных увечий предполагаемым исполнителям теракта.
«Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул министр.
Он добавил, что из-за непродуманной информационной кампании в обществе формируется негативное восприятие «в отношении граждан Таджикистана и таджиков», что также недопустимо.
Ранее журналисты обратили внимание на признаки насильственных действий, которые были видны на обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о предполагаемых пытках задержанных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru