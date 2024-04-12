МИД Таджикистана: Пытки при расследовании теракта в «Крокусе» недопустимы

На заседании Совета министров иностранных дел СНГ он указал, что следственным органам следует помнить о презумпции невиновности, и не нарушать запрет на пытки и жестокое обращение с задержанными.

Также Мухриддин обратил внимание на недопустимость демонстрации в открытом информационном пыток и нанесения телесных увечий предполагаемым исполнителям теракта.

«Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул министр.

Он добавил, что из-за непродуманной информационной кампании в обществе формируется негативное восприятие «в отношении граждан Таджикистана и таджиков», что также недопустимо.

Ранее журналисты обратили внимание на признаки насильственных действий, которые были видны на обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о предполагаемых пытках задержанных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

