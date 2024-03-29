«Не по-христиански!»: Экс-губернатор Калужской области осудил призыв депутата мстить за теракт

«В каждой деревне должен быть свой дурачок. Я против такого подхода, смерть за смерть – это не в нашем духе, это не по-христиански. Я думаю, что вопросы не только к самому депутату, местные власти должны смотреть за этими вещами. Я позвоню главе администрации сейчас и попрошу, чтобы они убрали это», - сказал Артамонов.

НСН также обратилась с запросом в Законодательное собрание Калужской области.

«Законодательное Собрание Калужской области не имеет отношения к информации, размещённой на баннере», - сообщила начальник управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Наталья Расторгуева.

Сам депутат ЗакСобрания Сергей Кондюрин на момент написания материала не ответил на запрос НСН.

