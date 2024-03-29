«Не по-христиански!»: Экс-губернатор Калужской области осудил призыв депутата мстить за теракт
Анатолий Артамонов в эфире НСН пообещал позвонить главе администрации региона с просьбой убрать скандальный баннер.
Бывший губернатор Калужской области, сенатор Анатолий Артамонов в беседе с НСН заявил, что не поддерживает подход «смерть за смерть» после теракта в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что такие меры не в духе России.
Ранее подписчик «Радиоточки НСН» заметил необычный баннер в Дзержинском районе Калужской области. Депутат калужского ЗакСобрания от «Единой России» Сергей Кондюрин фактически пообещал убивать в отместку за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».
«В каждой деревне должен быть свой дурачок. Я против такого подхода, смерть за смерть – это не в нашем духе, это не по-христиански. Я думаю, что вопросы не только к самому депутату, местные власти должны смотреть за этими вещами. Я позвоню главе администрации сейчас и попрошу, чтобы они убрали это», - сказал Артамонов.
НСН также обратилась с запросом в Законодательное собрание Калужской области.
«Законодательное Собрание Калужской области не имеет отношения к информации, размещённой на баннере», - сообщила начальник управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Наталья Расторгуева.
Сам депутат ЗакСобрания Сергей Кондюрин на момент написания материала не ответил на запрос НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru