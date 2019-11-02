МИД России обеспокоен давлением Киева на журналистов

МИД России выразил обеспокоенность давлением на журналистов на Украине и призвал международные структуры жёстко реагировать на подобные факты.

Заявление МИДа опубликовано в Международный день прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны Вооружённых сил Украины», - отметили в дипведомстве.

В заявлении также перечислены имена представителей СМИ, гибель которых остается не расследованной: Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета, Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли и других.