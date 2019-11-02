МИД России обеспокоен давлением Киева на журналистов
МИД России выразил обеспокоенность давлением на журналистов на Украине и призвал международные структуры жёстко реагировать на подобные факты.
Заявление МИДа опубликовано в Международный день прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.
«Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны Вооружённых сил Украины», - отметили в дипведомстве.
В заявлении также перечислены имена представителей СМИ, гибель которых остается не расследованной: Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета, Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли и других.
По данным Национального союза журналистов Украины, в стране официально зарегистрированы 55 случаев нападения на представителей прессы по итогам девяти месяцев 2019 года.
Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил, почему украинские телеканалы объявили протест против цензуры
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