Вышинский заявил, что не видит себя политиком
Кирилл Вышинский заявил, что в настоящий момент не видит себя политиком, поскольку очень любит свою профессию. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что, по мнению руководитель портала «РИА Новости - Украина», вернуться в журналистику из политики невозможно. Он пояснил, что в журналистике у человека есть имя, наработанное материалами, которые должны быть написаны в соответствии с профессиональными канонами: объективностью, профессиональной честностью и другими.
Напомним, Вышинский был задержан в Киеве в мае прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 28 августа руководитель портала «РИА Новости - Украина» был освобожден из-под стражи.
Обмен осужденными и задержанными гражданами Россия и Украина произвели в минувшую субботу, 7 сентября. Среди освобожденных с российской стороны были режиссер Олег Сенцов, а также моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. В этот день в Россию прибыл и Кирилл Вышинский.
Ранее НСН писала, что Олег Сенцов освобождённый в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, рассказал, чем он собирается заниматься на Украине. В ходе пресс-конференции в Киеве Сенцов заявил, что намерен заниматься двумя самыми замечательными вещами на Земле – снимать кино и жить.
Между тем, сегодня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заинтересованности украинской стороны в освобождении еще 113 заключенных из России.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН высказал мнение, что следующий обмен необходимо провести между Киевом и Донбассом.
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