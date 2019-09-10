Вышинский заявил, что не видит себя политиком

Кирилл Вышинский заявил, что в настоящий момент не видит себя политиком, поскольку очень любит свою профессию. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что, по мнению руководитель портала «РИА Новости - Украина», вернуться в журналистику из политики невозможно. Он пояснил, что в журналистике у человека есть имя, наработанное материалами, которые должны быть написаны в соответствии с профессиональными канонами: объективностью, профессиональной честностью и другими.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве в мае прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 28 августа руководитель портала «РИА Новости - Украина» был освобожден из-под стражи.

Обмен осужденными и задержанными гражданами Россия и Украина произвели в минувшую субботу, 7 сентября. Среди освобожденных с российской стороны были режиссер Олег Сенцов, а также моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. В этот день в Россию прибыл и Кирилл Вышинский.