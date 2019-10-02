Экс-советник Кучмы: Зеленский начал зачистку медиа от конкурентов!

2 октября 201921:14
Дарья Матвеева

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил, почему украинские телеканалы объявили протест против цензуры.

Три украинских телеканала на полчаса прекратили вещание в знак протеста против цензуры. Об этом 2 октября сообщил телеканал «112 Украина». Он был лишен властями лицензии на цифровое вещание, однако продолжил работу по кабельным сетям, через спутник и в интернете. В акции солидарности против цензуры приняли участие журналисты телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Ведущие каналов вышли в эфир с заклеенными черным скотчем ртами. Генпродюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский заявил, что «власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится».

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Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что цензура с приходом на пост президента страны Владимира Зеленского стала жестче. Такое явление он объяснил нетерпимостью главы государства к критике, а также потребностью обезопасить себя от конкурентов.

«Цензура усилилась после прихода Зеленского, особенно после победы его группы на выборах в Верховную раду. В самом деле она становится очень жесткой. В принципе, если говорить про Зеленского, то он человек, который не терпит критики. Он очень в этом плане восприимчив, скажем так, нетерпимо-ранимый. У него сразу всплески эмоциональные происходят. Причем он никогда не говорит, что подавляет критику, а прикрывается это какими-то другими интересами. Плюс он не переносит конкурентов. В данном случае все эти каналы принадлежат Медведчуку так или иначе. Он готовится к периоду, когда ему Медведчука надо будет зачистить. Естественно, что его надо будет лишить медиа-ресурса. Поэтому здесь двоякая ситуация. С одной стороны – уничтожить тех, кто тебя критикует, а это как раз те каналы новостные достаточно сильные. А с другой стороны – подорвать позиции стратегического конкурента очень богатого. Естественно, что группа Зеленского проводит стратегическую политику по зачистке медиа-пространства», - заключил собеседник НСН.

Ранее шестой апелляционный суд Киева отказал украинскому телеканалу «112» в удовлетворении апелляции, в результате чего уже в ближайшее время он может прекратить вещание. Вопрос об отзыве лицензии в ближайшее время должен рассмотреть Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что проблемы телеканала связаны с желанием президента страны Владимира Зеленского взять под контроль оппозицию.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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