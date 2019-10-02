Экс-советник Кучмы: Зеленский начал зачистку медиа от конкурентов!

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что цензура с приходом на пост президента страны Владимира Зеленского стала жестче. Такое явление он объяснил нетерпимостью главы государства к критике, а также потребностью обезопасить себя от конкурентов.

«Цензура усилилась после прихода Зеленского, особенно после победы его группы на выборах в Верховную раду. В самом деле она становится очень жесткой. В принципе, если говорить про Зеленского, то он человек, который не терпит критики. Он очень в этом плане восприимчив, скажем так, нетерпимо-ранимый. У него сразу всплески эмоциональные происходят. Причем он никогда не говорит, что подавляет критику, а прикрывается это какими-то другими интересами. Плюс он не переносит конкурентов. В данном случае все эти каналы принадлежат Медведчуку так или иначе. Он готовится к периоду, когда ему Медведчука надо будет зачистить. Естественно, что его надо будет лишить медиа-ресурса. Поэтому здесь двоякая ситуация. С одной стороны – уничтожить тех, кто тебя критикует, а это как раз те каналы новостные достаточно сильные. А с другой стороны – подорвать позиции стратегического конкурента очень богатого. Естественно, что группа Зеленского проводит стратегическую политику по зачистке медиа-пространства», - заключил собеседник НСН.

Ранее шестой апелляционный суд Киева отказал украинскому телеканалу «112» в удовлетворении апелляции, в результате чего уже в ближайшее время он может прекратить вещание. Вопрос об отзыве лицензии в ближайшее время должен рассмотреть Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что проблемы телеканала связаны с желанием президента страны Владимира Зеленского взять под контроль оппозицию.

