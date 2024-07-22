МИД РФ выпустил предупреждение для россиян в Кении

Министерство иностранных дел призвало граждан России, находящихся на территории Кении, к особой осторожности в связи с продолжающимися массовыми протестами и беспорядками в стране. Соответствующее заявление распространило посольство в Найроби.

Ведомство рекомендует внимательно следить за развитием ситуации и учитывать текущие условия при планировании передвижений и поездок. МИД подчеркивает важность соблюдения всех мер предосторожности для обеспечения собственной безопасности.