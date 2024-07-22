МИД РФ выпустил предупреждение для россиян в Кении
Министерство иностранных дел призвало граждан России, находящихся на территории Кении, к особой осторожности в связи с продолжающимися массовыми протестами и беспорядками в стране. Соответствующее заявление распространило посольство в Найроби.
Ведомство рекомендует внимательно следить за развитием ситуации и учитывать текущие условия при планировании передвижений и поездок. МИД подчеркивает важность соблюдения всех мер предосторожности для обеспечения собственной безопасности.
Российским гражданам настоятельно рекомендуется избегать мест возможных протестных акций и держаться подальше от скоплений людей.
Рекомендация МИД связана с обострением внутриполитической обстановки. 18 июня в Кении начались масштабные протестные акции в ответ на предложение администрации президента Уильяма Руто о повышении налогов. Первые сообщения о жертвах стали поступать 20 июня. По данным Reuters, в результате столкновений погибло 10 человек, более 50 получили ранения.
25 июня протестующие проникли на территорию парламента в Найроби, где подожгли часть здания. Митинги и столкновения охватили ряд других городов по всей стране. Основные требования протестующих включают роспуск парламента и отставку президента. Ситуация в Кении продолжает оставаться напряженной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru