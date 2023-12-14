Кения с 2024 года отменит визы для российских туристов

«С января 2024 года Кения станет полностью безвизовой», – указал политик.

В декабре власти республики отменили необходимость получения разрешения на въезд для жителей стран Африки, эксперимент оказался удачным. В связи с этим безвизовый въезд распространят на путешественников из других государств.

Перед поездкой в Кению туристам необходимо будет пройти регистрацию и идентификацию на специальном сайте и получить официальное разрешение на въезд. Соответствующая платформа пока находится в разработке.

Ранее Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для граждан ряда государств, включая Россию, напоминает RT.

