В Иране более 30 человек выздоровели после заражения коронавирусом

В Иране врачи заявили о 39 случаях выздоровления после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Иране вирус был зарегистрирован в нескольких районах. В частности, в Куме находится большинство вылечившихся – 30 человек.

Власти Ирана назвали коронавирус первоочередной проблемой в стране. В частности, президент Ирана в минувший вторник заявил о появлении позитивных тенденций по сдерживанию инфекции.

Накануне в ВОЗ заявили, что страны мира не готовы к быстрому распространению коронавируса. Как отметили в организации, многие страны начали слишком поздно принимать меры предосторожности в связи с вирусом.

