В Иране более 30 человек выздоровели после заражения коронавирусом
В Иране врачи заявили о 39 случаях выздоровления после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в Иране вирус был зарегистрирован в нескольких районах. В частности, в Куме находится большинство вылечившихся – 30 человек.
Власти Ирана назвали коронавирус первоочередной проблемой в стране. В частности, президент Ирана в минувший вторник заявил о появлении позитивных тенденций по сдерживанию инфекции.
Накануне в ВОЗ заявили, что страны мира не готовы к быстрому распространению коронавируса. Как отметили в организации, многие страны начали слишком поздно принимать меры предосторожности в связи с вирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В «Шереметьево» экстренно приземлился летевший в Пермь самолет
- В ВОЗ советуют не отменять турпоездки из-за коронавируса
- Крашенинников назвал юридически неактуальным «обнуление» президентских сроков
- Электронной медицинской картой уже пользуются более 260 тысяч москвичей
- Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первый день весны