Из-за циклона на Мадагаскаре погибли три человека

В результате циклона Дикеледи на Мадагаскаре погибли три человека, пишет газета The Guardian.

В Бразилии 42 человека погибли из-за циклона

По данным СМИ, циклон снова обрушился на Майотту,

Ранее, 10 января, циклон принес ветры до 120 км/ч, после чего ослаб. Более 14,5 тысячи человек были эвакуированы в убежища.

В результате случившегося пострадали остров Нуси-Бе, населенные пункты между мысом Амбр и городом Бесалампи. На этой неделе циклон продолжит двигаться вдоль Мозамбикского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС / Lemor David / ABACA
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