Из-за циклона на Мадагаскаре погибли три человека

По данным СМИ, циклон снова обрушился на Майотту,

Ранее, 10 января, циклон принес ветры до 120 км/ч, после чего ослаб. Более 14,5 тысячи человек были эвакуированы в убежища.

В результате случившегося пострадали остров Нуси-Бе, населенные пункты между мысом Амбр и городом Бесалампи. На этой неделе циклон продолжит двигаться вдоль Мозамбикского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

