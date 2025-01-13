Из-за циклона на Мадагаскаре погибли три человека
13 января 202518:32
В результате циклона Дикеледи на Мадагаскаре погибли три человека, пишет газета The Guardian.
По данным СМИ, циклон снова обрушился на Майотту,
Ранее, 10 января, циклон принес ветры до 120 км/ч, после чего ослаб. Более 14,5 тысячи человек были эвакуированы в убежища.
В результате случившегося пострадали остров Нуси-Бе, населенные пункты между мысом Амбр и городом Бесалампи. На этой неделе циклон продолжит двигаться вдоль Мозамбикского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru