Премьер призвал воздержаться от отдыха за рубежом

Не планировать отдых за пределами Российской Федерации призвал граждан страны премьер-министр Михаил Мишустин. «Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом»,- сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, отметив, что некоторые страны, чей доход от туризма составляет весомую часть госбюджета, уже заявляют об открытии курортного сезона этим летом. За несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену, а, кроме того, столкнуться с трудностями при возвращении домой, - предупредил премьер.

Куда безопаснее провести отпуск в своей стране, - продолжил глава кабмина рассуждения о вариантах летнего отдыха россиян в условиях пандемии COVID-19. По его словам, с 1 июня во многих регионах России откроются санатории и профилактории, имеющие медицинскую лицензию. А если тому будет благоприятствовать эпидемиологическая обстановка, на следующем этапе снятия антивирусных ограничений «можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», - дал прогноз Михаил Мишустин, обратившись к руководителям регионов с призывом «четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона».

Рекомендации эти, хоть и обусловлены понятным намерением обезопасить людей от заражения коронавирусной инфекцией, способны «убить» отпускное настроение еще до начала отдыха. Во-первых, при заселении в те же самые санатории отдыхающий обязан предъявить свежий отрицательный тест на коронавирус – сделанный не позднее чем за двое суток до даты отъезда к месту проведения отдыха. От него требуется также подтверждение, что 14 последних суток не было контакта с вероятными больными коронавирусом. Каждый день всем отдыхающим будут измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ изолируют и сообщат в лечебную часть. Меры социального дистанцирования будут применены и на пляжах: увеличенное расстояние между шезлонгами и зонтиками, контроль за тем, чтобы пляж не переполнялся. В санаторных столовых столы расставят на расстоянии не менее двух метров с рассадкой по одному, за исключением семьи, проживающей в одном номере. Подходы к «шведскому столу» должны быть размечены так, чтобы отдыхающие не приближались друг к другу.

Но даже без массового ознакомления с новыми требованиями к организации отдыха и призывов премьер-министра люди уже сделали выбор в пользу проведения отдыха дома. Такой ответ дали 61% опрошенных ВЦИОМ против 44% годом ранее. Это – максимальный показатель более чем за 12 лет, - говорится на сайте организации. Каждый третий опрошенный собирается отдыхать на даче или в саду (31%). Отдых за границей, против которого «агитировал» сегодня глава кабмина, планируют всего 4%. К решению остаться на отдых дома россиян, как отмечают социологи, толкают две причины: коронавирус и закрытые из-за него границы (ее назвали 25% респондентов) и нехватка средств — в это признались 36% опрошенных.

Премьер может не беспокоиться...

