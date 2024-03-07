МИД: Находящиеся за рубежом иноагенты смогут проголосовать на выборах президента

Находящиеся за рубежом россияне, имеющие статус иноагента, смогут проголосовать на выборах президента РФ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

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По его словам, каких-либо препятствий для граждан России с таким статусом нет.

«Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт», - заключил дипломат.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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