Иноагентов намерены лишить заработка на авторских правах за дискредитацию армии

«Поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию», - написал он.

По словам Володина, после того, как Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов, иноагенты лишатся от 50% до 80% рекламных доходов.

Ранее блогер и журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) сообщила о приостановке YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов., напоминает «Радиоточка НСН».

