Иноагентов намерены лишить заработка на авторских правах за дискредитацию армии
Иноагентов следует лишить не только рекламных доходов, но и выплат вознаграждений по авторским и смежным правам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию», - написал он.
По словам Володина, после того, как Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов, иноагенты лишатся от 50% до 80% рекламных доходов.
Ранее блогер и журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) сообщила о приостановке YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов., напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru