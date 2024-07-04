МИД Чехии: Россияне больше не смогут въехать в страну без биометрического паспорта
4 июля 202417:54
Россияне больше не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта, сообщили в МИД республики.
Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что для правительства Чехии безопасность служит приоритетом. Так, россиянам с обычными паспортами теперь запрещено находиться в республике.
По его словам, нововведения вступили в силу с третьего июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru