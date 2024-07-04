МИД Чехии: Россияне больше не смогут въехать в страну без биометрического паспорта

Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что для правительства Чехии безопасность служит приоритетом. Так, россиянам с обычными паспортами теперь запрещено находиться в республике.

По его словам, нововведения вступили в силу с третьего июля.

Ранее Литва не пустила в Калининградскую область вагон с написанной на нем буквой «Z», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».