Испания ограничит аренду жилья для туристов
Испанское правительство создаст реестр сезонного жилья и будет требовать оснований для его временной сдачи, ограничивая тем самым краткосрочную аренду. Об этом сообщила министр жилищного строительства и городской повестки дня Исабель Родригес, слова которой приводит РИА Новости.
По ее словам, период, на который можно будет сдавать жилье, будет зависеть от обоснований причины. Министр объяснила: если жилье сдается на учебный год, то контракт может длиться девять месяцев. Для посещения культурного или спортивного мероприятия, например, жилье сдадут на месяц.
Родригес отметила, что такая мера призвана обеспечить гарантию того, что временная аренда на самом деле предназначена для учащихся, педагогов, временных работников, научных работников и других.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что Румыния не просто не входит в лидеры по выдаче шенгенских виз, но и не представлена ни у одного российского туроператора. По его словам, это «перевалочный пункт» для тех, кто путешествует по Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru