Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Американская компания Microsoft отправила сообщение российским компаниям о том, что начиная с 20 марта 2024 года они лишатся доступа к облачным продуктам, пишет РБК.

В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение» российским компаниям. Это связано с 12-м пакетом санкций Евросоюза.