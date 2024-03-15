Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
Американская компания Microsoft отправила сообщение российским компаниям о том, что начиная с 20 марта 2024 года они лишатся доступа к облачным продуктам, пишет РБК.
В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение» российским компаниям. Это связано с 12-м пакетом санкций Евросоюза.
В апреле прошлого года сообщалось, что корпорация Microsoft выплатит $3 миллиона за нарушение санкций в отношении России, Ирана, Кубы и Сирии. С таким заявлением выступил Минфин США. В ведомстве уточнили, что достигли с IT-гигантом соглашения об урегулировании. Компания признана виновной в 1339 нарушениях санкционного режима.
В финансовом ведомстве подчеркнули, что поведение Microsoft «не было вопиющим». Также Минфин учел признание руководства компании в обходе санкций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
- Страны G7 могут ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу
- ЦБ допустил организацию выпуска карт «Мир» банками Кубы
- Хинштейн поддержал привлечение к ответственности за репосты в соцсетях
- Глава ЕК анонсировала ограничение поставок сельхозпродукции из РФ
- Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для ВСУ
- Опрос: В качестве начинки к блинам большинство россиян любят сметану
- Джастин Тимберлейк представил первый за шесть лет новый альбом
- Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» будет состоять из шести эпизодов
- Центробанк: За год число полисов каско в РФ увеличилось более чем на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru