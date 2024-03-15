Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Американская компания Microsoft отправила сообщение российским компаниям о том, что начиная с 20 марта 2024 года они лишатся доступа к облачным продуктам, пишет РБК.

В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение» российским компаниям. Это связано с 12-м пакетом санкций Евросоюза.

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В апреле прошлого года сообщалось, что корпорация Microsoft выплатит $3 миллиона за нарушение санкций в отношении России, Ирана, Кубы и Сирии. С таким заявлением выступил Минфин США. В ведомстве уточнили, что достигли с IT-гигантом соглашения об урегулировании. Компания признана виновной в 1339 нарушениях санкционного режима.

В финансовом ведомстве подчеркнули, что поведение Microsoft «не было вопиющим». Также Минфин учел признание руководства компании в обходе санкций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТехнологииСанкции Против России

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