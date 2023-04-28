СМИ: Microsoft предложила продлить лицензии на ПО тысяче компаний в России
Компания Microsoft предложила продлить лицензии на программное обеспечение для тысячи российских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в IT-отрасли.
По данным собеседника издания, корпорация не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает юрлицо в РФ и пытается найти возможности продолжить поддержку и обновления софта. Как отметил другой источник газеты, Microsoft продолжит сотрудничество с организациями, которые не попали под санкции США.
«Коммерсантъ» указывает, что спрос на продукцию американской корпорации среди бизнеса РФ сохраняется, и Microsoft поставляет ПО в коробочных версиях по механизму параллельного импорта.
Как отметил директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров, компания сможет в течение какого-то времени сохранить влияние на российский бизнес. Ряд заказчиков не перейдет на другой софт из-за отсутствия бюджета и программ-аналогов, пишет РИА ФАН. При этом эксперт считает, что компании в РФ будут переходить на отечественное ПО из-за технологической политики правительства страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru