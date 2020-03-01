МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН и ОБСЕ ради защиты задержанных в Анкаре сотрудников Sputnik
МИА «Россия сегодня» обращает внимание ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов и требует освободить задержанных в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, сообщает пресс-служба агентства.
«Мы требуем от турецких властей обеспечить свободу и безопасность наших сотрудников. В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную федерацию журналистов - с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция», - цитирует официальное сообщение ТАСС.
О нападении на российских журналистов сообщила поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян. По ее словам, в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре ворвались неизвестные, которые угрожали и обвиняли в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Позднее в газете «Созджу» появилась публикация о задержании трех российских журналистов турецкой полицией.
МИД РФ в связи с инцидентом в воскресенье призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik.
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