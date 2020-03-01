МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН и ОБСЕ ради защиты задержанных в Анкаре сотрудников Sputnik

О нападении на российских журналистов сообщила поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян. По ее словам, в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре ворвались неизвестные, которые угрожали и обвиняли в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее в газете «Созджу» появилась публикация о задержании трех российских журналистов турецкой полицией.

МИД РФ в связи с инцидентом в воскресенье призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik.

