Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашукджи казнят

Суд Саудовской Аравии вынес приговоры восьми фигурантам дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Пятеро из них приговорены к смертной казни, передает RT.

Остальные трое получили 24 года тюрьмы, объявила Генпрокуратура Саудовской Аравии.

2 октября 2018 года Джамаль Хашукджи с невестой пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ему нужно было получить документы для заключения повторного брака. Девушку в здание не пустили, а самого Хашукджи с тех пор больше не видели. Президент Турции Реджеп Эрдоган позднее заявил, что журналиста был убит по политическим мотивам. Саудовские власти признали факт убийства в здании дипломатической миссии.

