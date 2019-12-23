Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашукджи казнят
Суд Саудовской Аравии вынес приговоры восьми фигурантам дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Пятеро из них приговорены к смертной казни, передает RT.
Остальные трое получили 24 года тюрьмы, объявила Генпрокуратура Саудовской Аравии.
2 октября 2018 года Джамаль Хашукджи с невестой пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ему нужно было получить документы для заключения повторного брака. Девушку в здание не пустили, а самого Хашукджи с тех пор больше не видели. Президент Турции Реджеп Эрдоган позднее заявил, что журналиста был убит по политическим мотивам. Саудовские власти признали факт убийства в здании дипломатической миссии.
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