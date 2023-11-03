МГТУ имени Баумана займется разработкой чеченской «Джихад-машины»
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана разработает конструкторскую документацию боевой «Джихад-машины», производство которой запустят в Чечне. Об этом заявил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов, передает ТАСС.
По словам Хакимова, с МГТУ имени Баумана было подписано соглашение в рамках выполнения поручения главы Чечни по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд специальной военной операции.
«В рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», — указал министр.
Ранее чеченские власти сообщали о переговорах о запуске на базе завода «Чеченавто» производства легкого военного автомобиля. Предполагается, что машина будет проходить испытания в Российском университете спецназа.
Между тем МГТУ имени Баумана включили в очередной санкционный список Минфина США, напоминает телеканал «360». Как отметил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, всего новые антироссийские ограничения затронули более 90 физических и юридических лиц, пишет RT.
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