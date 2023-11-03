МГТУ имени Баумана займется разработкой чеченской «Джихад-машины»

По словам Хакимова, с МГТУ имени Баумана было подписано соглашение в рамках выполнения поручения главы Чечни по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд специальной военной операции.

«В рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», — указал министр.

Ранее чеченские власти сообщали о переговорах о запуске на базе завода «Чеченавто» производства легкого военного автомобиля. Предполагается, что машина будет проходить испытания в Российском университете спецназа.

Между тем МГТУ имени Баумана включили в очередной санкционный список Минфина США, напоминает телеканал «360». Как отметил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, всего новые антироссийские ограничения затронули более 90 физических и юридических лиц, пишет RT.

