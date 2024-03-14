МГИК: За препятствование выборам предусмотрена уголовная ответственность

Он рассказал, что в рамках «Мобильного избирателя» были выявлены «аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам». В частности, к ним прикрепилось по 2-3 тысячи избирателей, тогда как обычно их число составляет порядка 150 человек.

Реут не исключил, что такая аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций или провокации, чтобы помешать «волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий».

«Такие деяния могут образовывать состав преступления... Любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил он.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

