МГИК: За препятствование выборам предусмотрена уголовная ответственность
Лишение свободы на срок до пяти лет грозит лицам, которые препятствуют проведению выборов. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», такое заявление сделал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
Он рассказал, что в рамках «Мобильного избирателя» были выявлены «аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам». В частности, к ним прикрепилось по 2-3 тысячи избирателей, тогда как обычно их число составляет порядка 150 человек.
Реут не исключил, что такая аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций или провокации, чтобы помешать «волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий».
«Такие деяния могут образовывать состав преступления... Любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил он.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru