Захарова: Запад препятствует желающим участвовать в выборах россиянам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, сообщает РИА Новости.
По её словам, это было «сделано специально», с целью не позволить гражданам России проголосовать на них на выборах президента РФ.
«Многим российским гражданам Запад просто препятствует осуществлять свое активное избирательное право», - указала Захарова.
Ранее власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента РФ только в Кишинёве, заявив «о неприемлемости открытия избирательных участков в Приднестровье», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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