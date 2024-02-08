Захарова: Запад препятствует желающим участвовать в выборах россиянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, сообщает РИА Новости.

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По её словам, это было «сделано специально», с целью не позволить гражданам России проголосовать на них на выборах президента РФ.

«Многим российским гражданам Запад просто препятствует осуществлять свое активное избирательное право», - указала Захарова.

Ранее власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента РФ только в Кишинёве, заявив «о неприемлемости открытия избирательных участков в Приднестровье», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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