«Международный уровень»: На чем основывается углеродное регулирование в России

Углеродное регулирование в России вступило в новую фазу его формирования и применения. Ключевой стала идея о необходимости развития человечества на основе принципа «устойчивого развития», при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».



Современное углеродное регулирование в России в значительной степени является результатом принятия и развития международных актов в сфере борьбы с изменением климата. Современный этап углеродного регулирования на международном уровне был ознаменован принятием Парижского соглашения 2015 года, сторонами которого являются 194 государства, включая крупнейших эмитентов парниковых газов: США, Китай и Россию.

Целью Парижского соглашения является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°С и принятие мер для ограничения роста до 1,5°С. Пункт 2 статьи 6 Парижского соглашения установил механизм «совместных подходов», который дает странам возможность заключать соглашения между собой напрямую и устанавливать собственные правила реализации климатических проектов, участия в них и обмена углеродными активами.

Пункт 4 статьи 6 Парижского соглашения создал инструмент, который эксперты назвали «механизмом устойчивого развития». С точки зрения порядка его реализации, он является более централизованным, а его правила и процедуры в большей части закрепляются на общем международном уровне. На усмотрение национальных регуляторов оставлены лишь технические аспекты.

Источник: Климатическая платформа, https://climate-change.moscow/article/carbonorigins-2