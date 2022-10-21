Международный культурный форум в Петербурге отменен

Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в текущем году. Об этом сообщили в Минкультуры РФ, передает ТАСС.

Песков заявил, что подготовка мобилизованных находится во внимании Путина

В ведомстве заявили, что проведение подобного мероприятия в текущих условиях было бы неуместно.

Военная операция РФ на территории Украины длится уже более семи месяцев. Также в конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация, а в октябре в ряде регионов введен режим среднего реагирования.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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