Международный культурный форум в Петербурге отменен

В ведомстве заявили, что проведение подобного мероприятия в текущих условиях было бы неуместно.

Военная операция РФ на территории Украины длится уже более семи месяцев. Также в конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация, а в октябре в ряде регионов введен режим среднего реагирования.





