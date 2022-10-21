Песков заявил, что подготовка мобилизованных находится во внимании Путина
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения полигона в Рязанской области Владимир Путин «достаточно живо интересовался» процессом подготовки мобилизованных, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном посещении главой государства таких пунктов в других регионах, он сказал, что пока таких планов нет.
«Пока конкретных каких-то планов я вам сообщить не могу по другим регионам... президенту была предоставлена исчерпывающая информация... он продолжает работать, конечно же, держать это в поле своего внимания», - отметил представитель Кремля.
Ранее Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проверил ход подготовки военнослужащих, поступивших на службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, сообщает RT.
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