Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что членство Союза в Международной федерации журналистов (МФЖ) было приостановлено, сообщает ТАСС.
По его словам, о принятом руководством МФЖ решении его уведомил генеральный секретарь федерации Энтони Белланже.
«Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено», - рассказал Соловьёв.
Ранее МФЖ упрекнули в бездействии после того, как на вошедших в состав России новых территориях были созданы региональные ассоциации российских журналистов, и в том, что СЖР не стали исключать из федерации, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Путин присвоил командиру «Каскада» Дикому специальное звание генерал-полковника
- Москалькова призвала отменить доследственную проверку по уголовным преступлениям
- Балицкий заявил, что ВС РФ готовы к контрнаступлению в Запорожье
- При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека
- Боррель назвал «неплохим» прошлый год для российской экономики
- На Украине захотели маркировать продукты работающих в России зарубежных компаний
- Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области
- Байден обвинил Трампа и ж/д компании в химической аварии в Огайо
- В Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести»
- Спрос на авиабилеты из РФ в Китай за неделю скакнул на 70%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru