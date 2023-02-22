Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что членство Союза в Международной федерации журналистов (МФЖ) было приостановлено, сообщает ТАСС.

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По его словам, о принятом руководством МФЖ решении его уведомил генеральный секретарь федерации Энтони Белланже.

«Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено», - рассказал Соловьёв.

Ранее МФЖ упрекнули в бездействии после того, как на вошедших в состав России новых территориях были созданы региональные ассоциации российских журналистов, и в том, что СЖР не стали исключать из федерации, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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